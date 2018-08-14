Глава свердловского избиркома высказался о референдуме по пенсионной "реформе"

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников высказался на тему подготовки референдума против пенсионной "реформы". По его словам, партия КПРФ не зарегистрировала группу первой, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что свердловские коммунисты провели собрание 13 августа, но данные в избирательную комиссию ещё не направлены.

"Ходатайства по этой группе у нас нет. Все действия по регистрации инициативной группы будут проводиться в соответствии с законом", - добавил Чайников и пояснил, что региональная подгруппа, которая утвердила такую же формулировку вопроса, как какая-то из предыдущих, не может быть зарегистрирована.

Отметим, что свердловские коммунисты рассчитывали стать первыми при регистрации группы. Ивачев в социальной сети написал, что "первая инициатива будет у КПРФ", поскольку по закону такая группа может быть в регионе только одна, а так как "Справедливая Россия" озаботилась этим вопросом позже, то коммунисты, по их мнению, успели первыми.

Но еще на прошлой неделе, 9 августа, в ОИК обратились уполномоченные представители региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума с ходатайством о регистрации. Они указали следующий вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум: "Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?" К ходатайству был приложен комплект всех необходимых документов, в том числе протокол собрания региональной подгруппы, список членов этой подгруппы и ее уполномоченных представителей из 117 человек.