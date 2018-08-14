На Урале в трех разных регионах за сутки под колесами поездов оказались трое мужчин

13 августа на разных участках железной дороги на Среднем Урале, в Зауралье и в ХМАО травмировались трое мужчин.

Один из них получил травмы несовместимые с жизнью, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Ночью в Зауралье на 215 километре перегона "Шадринск - Качусово" грузовым поездом смертельно травмирован мужчина, идущий в непосредственной близости от железнодорожных путей.

В остальных случаях железнодорожные травмирования произошли на разных участках Свердловской железной дороги и ХМАО.

Сейчас по каждому факту следователями СК России выполняются мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и причин трагических происшествий.