Легкомоторный самолет упал в Байкал, пилот остался жив

Гидросамолет Twin Bee2335G совершил аварийную посадку на озере Байкал. Пилот не пострадал, он самостоятельно покинул самолет, сообщили Накануне.RU в Восточно-Сибирском управлении на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 13 августа вечером в 300 метрах от поселка Хужир в Иркутской области.

Гидросамолет, набирая скорость, ударился о волну, повредил поплавок на левом крыле, начал крениться и ушел под воду.

Сейчас в происшествии разбираются следователи, которые выехали на место ЧП.

В прошлом году против иркутянина, который посадил самолет на озеро Байкал, возбудили уголовное дело. Мужчина перевозил трех пассажиров, в том числе, несовершеннолетнего ребенка.

При этом у него отсутствовала лицензия на право перевозки пассажиров воздушным транспортом.