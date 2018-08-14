В Челябинске ссора двух парикмахеров закончилась поножовщиной

В Челябинске ссора двух парикмахеров на рабочем месте переросла в поножовщину. Одна участница конфликта находится в больнице, вторая – задержана.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, инцидент произошел днем 12 августа. Около полудня из дежурной части отдела полиции "Калининский" города Челябинска поступила информация о ножевом ранении, совершенном в одной из парикмахерских.

Прибывшие на место бойцы Росгвардии установили, что между двумя работающими вместе женщинами произошла словесная ссора, конфликт перерос в драку, и одна из женщин ударила другую ножом в грудную клетку.

"Подозреваемая была задержана сотрудниками Росгвардии. На место вызвана следственно-оперативная группа, по приезду которой из парикмахерской было изъято предполагаемое орудие преступления – столовый нож", - сообщили в пресс-службе.