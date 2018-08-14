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14.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Ростсельмаш" пошел на новый рекорд Гиннесса Свыше 50 государств мира обрабатывают поля и собирают урожай при помощи агромашин "Ростсельмаша". Несмотря на санкции и геополитическую борьбу, комбайны и тракторы российского предприятия используют аграрии США, Канады, Аргентины, с прошлого года – Германии и Франции. А в России 80% хлеба убирается комбайнами "Ростсельмаш". На днях трактор предприятия установил рекорд "Самая большая площадь, засеянная на одном топливном баке". Корреспондент Накануне.RU побывал на легендарном заводе и увидел образцовое машиностроение России своими глазами.
14.08.2018
экономика ;
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14.08.2018 09:49 Мск (11:49 Екб)
происшествия | В России
Младшей из сестер Хачатурян назначат дополнительное медобследование
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сизо камера решетка заключение тюрьма (2008) | Фото:

Мария Хачатурян, которая вместе с двумя своими сестрами обвиняется в убийстве отца, пройдет дополнительное медицинское обследование.
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила СИЗО, где содержится младшая из сестер, пишут "Известия".

Сообщалось, что по одной из версий три сестры совершили убийство отца не спонтанно, а заранее спланировали преступление и обсуждали его. Также в правоохранительных органах считают, что девушки ножом порезали себе руки специально, чтобы потом сказать о нападении отца на них.

Подозреваемых девушек в СИЗО разделили по разным камерам, их заключили под стражу 2 августа. Девушки находятся в СИЗО №6. Младшая и старшая сестры находятся в одиночных камерах, средняя сестра помещена с двумя сокамерницами.

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14.08.2018 09:49 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:49 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.08.2018 15:55 Мск
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Младшей из сестер Хачатурян назначат дополнительное медобследование
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