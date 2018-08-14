Младшей из сестер Хачатурян назначат дополнительное медобследование

Мария Хачатурян, которая вместе с двумя своими сестрами обвиняется в убийстве отца, пройдет дополнительное медицинское обследование.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила СИЗО, где содержится младшая из сестер, пишут "Известия".

Сообщалось, что по одной из версий три сестры совершили убийство отца не спонтанно, а заранее спланировали преступление и обсуждали его. Также в правоохранительных органах считают, что девушки ножом порезали себе руки специально, чтобы потом сказать о нападении отца на них.

Подозреваемых девушек в СИЗО разделили по разным камерам, их заключили под стражу 2 августа. Девушки находятся в СИЗО №6. Младшая и старшая сестры находятся в одиночных камерах, средняя сестра помещена с двумя сокамерницами.