В Прикамье вдвое выросло количество заявок на газификацию

В Пермском крае с начала года поступило 5,2 тыс. заявок от жителей региона, желающих подключиться к газу. За аналогичный период прошлого года поступило почти вдвое меньше заявлений – 2,7 тыс. Уже заключено 3,5 тыс. договоров технологического присоединения, прошло 2,1 тыс. пусков газа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

Рост стал возможен благодаря новым подходам к газификации, принятым губернатором Максимом Решетниковым. Во-первых, газовая труба теперь доходит до "фасада". Во-вторых, социально незащищенным слоям населения компенсируют расходы на подключение.

Также в регионе работает принцип "единого окна": заявление и все документы принимают в ближайшем офисе "Газпром газораспределение Пермь". Специалисты предприятия по заявкам муниципалитетов приезжают в отдаленные населенные пункты, собирают заявки и на месте консультируют жителей по процедуре подключения. В планах – организовать подачу заявок через офисы МФЦ.

На первом этапе региональной программы газификации, которая действует до 2019 г., газ получат порядка 8 тыс. домов или 24 тыс. человек. В рамках реализации первого этапа программы будут газифицированы 43 населенных пункта, построено 679 км газопроводов.

Отметим, "Газпром" в 2018 г. увеличил финансирование газификации края с 200 до 575 млн руб.