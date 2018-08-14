В деле зауральского полковника МЧС выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности

Управление ФСБ Курганской области продолжает расследовать уголовное дело в отношении начальника одной из пожарных лабораторий региона - в его отношении вскрыт новый эпизод противоправной деятельности.

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Как ранее сообщало Накануне.RU, следствием ранее установлено, что подполковник внутренней службы МЧС заставлял подчиненных возвращать деньги, полученные последними на основании изданных и подписанных фигурантом приказов о поощрении и оказании иной материальной помощи. Всего предприимчивый руководитель собрал со своего коллектива не менее 270 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Новый эпизод преступной деятельности свидетельствует о том, что подследственный также осуществлял мошеннические действия в сфере технического обслуживания вверенных ему служебных автомобилей.

Так, подполковник обратился к своим знакомым в одном из центров по обслуживанию автомобилей с просьбой изготовить документы о якобы проведенном техническом обслуживании нескольких автотранспортных средств.

В дальнейшем на основании указанных договоров и актов выполненных работ фигурант уголовного дела дал указание бухгалтерии оплатить предоставленные счета, а после поступления необходимой суммы на банковскую карту водителя, используя свое служебное положение, потребовал у подчиненного обналичить и передать деньги лично ему. Таким образом, нанесенный ущерб бюджетной организации составил не менее 70 тыс. рублей.