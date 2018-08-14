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14.08.2018
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


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14.08.2018
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Новости
14.08.2018 09:50 Мск (11:50 Екб)
общество | Пермский край
Прикамские коммунисты готовят пенсионный референдум. Профсоюзы и оппозиция остались в стороне
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коллаж, референдум, пенсионная реформа, протест, митинг (2018) | Фото: Накануне.RU

В Пермском крае лишь коммунисты подали заявление о регистрации инициативной группы по проведению референдума на тему повышения пенсионного возраста. В то время, как в отдельных субъектах отделения партий вступили в конкурентную борьбу за право проведения народного голосования, в Прикамье особой активности не наблюдается. В стороне остаются "эсеры", в рядах которых из-за пенсионной "реформы" произошел раскол, скептически настроены и профсоюзы, сосредоточившиеся на организации протестов.
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"Всё спокойно, в рабочем режиме", - такую оценку ситуации в регионе дала избирательная комиссия Пермского края в связи с начавшейся подготовкой к референдуму по вопросу повышения пенсионного возраста.

Напомним, 19 июля этого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. "Реформа" вызвала недовольство общественности, с критикой выступило большинство парламентских фракций, партийные лидеры заявили о необходимости проведения референдума. 8 августа ЦИК России признал соответствующими законодательству вопросы, предложенные тремя инициативными группами для вынесения на общероссийский референдум о повышении пенсионного возраста.

По информации регионального избиркома, массовых уведомлений от инициативных групп по проведению референдума в Пермском крае не зарегистрировано. Документ поступил только от КПРФ.

"10 августа в краевом избиркоме мы зарегистрировали уведомление о дате и месте проведения Учредительного собрания участников референдума для решения вопроса о создании инициативной группы, - пояснила Накануне.RU первый секретарь комитета Пермского краевого отделения ПП КПРФ Ксения Айтакова. – Мероприятие состоится 17 августа. В повестке собрания - пять вопросов, один из них с утвержденной ЦИК формулировкой: "Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 01 июня 2018 г. возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?".

митинг прости повышения пенсионного возраста, Пермь(2018)|Фото: Пресс-служба КПРФ в Пермском крае

По словам Айтаковой, к пермским коммунистам присоединились разные общественные объединения - союз "Содействие социальному развитию", "Дети войны", Всероссийский женский союз "Надежда России", юридические фирмы, спортсмены и жители Перми с активной гражданской позицией.

"В инициативную группу входят не только представители КПРФ, список растет, нас уже более 120 человек", - добавила Ксения Айтакова.

В отличие от КПРФ пермское отделение партии "Справедливая Россия" инициативы не проявило.

"Мы не подавали в краевой избирком уведомлений на проведение референдума, - прокомментировала Накануне.RU пресс-секретарь регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александра Михеева. – Заявка поступила в ЦИК от члена партии и президиума центрального совета "Справедливой России" Ильи Свиридова, но это его личная инициатива. Общепартийной инициативы не было, иначе это было бы зафиксировано в решении президиума, а такого решения нет. Поэтому мы не можем заниматься организацией никаких подготовительных мероприятий к референдуму".

В пермском отделении "Справедливой России" отметили, что прежде инициаторам референдума ещё предстоит пройти долгий путь: провести собрания инициативных подгрупп в более чем половине субъектов РФ – минимум 43 регионах, подать пакет документов в ЦИК, и сбор подписей в регионах, где созданы инициативные подгруппы, начнется только после проверки документов на соответствие требованиям законодательства.

Законодательное собрание Пермского края(2016)|Фото: v-kurse.info

Как сообщало Накануне.RU, во время голосования по правительственному проекту о пенсионной "реформе" несколько депутатов заксобрания Пермского края от "СР" вопреки решению партии поддержали инициативу. Депутату заксобрания Аркадию Непряхину был объявлен строгий выговор.

"По моим ощущениям сейчас происходит некая пиаровская штука, потому как от согласования главных вопросов и до референдума - дистанция нереальных размеров", - уверен председатель Пермского краевого союза организаций "Пермский крайсовпроф" Сергей Булдашов. В "партийном пиаре" крайсовпроф участвовать не намерен, пока все три инициатора не придут к единому мнению - проведению референдума.

"В этой ситуации каждый хочет стать лучшим среди равных, и борется за право первым создать инициативные группы. Поэтому пока это только игры отдельных политических сил, которые пиарятся на очень серьезной проблеме. Реального движения и понимания того, что появилась сила, с которой можно рука об руку пойти, у нас нет. Задача профсоюзов - максимально позаботиться о явке, помочь людям правильно сориентироваться, если референдум всё-таки будет проводиться. Но, честно говоря, я большую ставку на это не делаю", - рассказал Накануне.RU Булдашов.

"Пермский крайсовпроф" совместно с НПР прорабатывает вопрос единого дня протестных действий, но не в рамках референдума: "Наша цель показать тем, кто принимает решение о повышении пенсионного возраста, что отношение к законопроекту, мягко говоря, сложное и чем сильнее будет проявляться эта позиция, в том числе профсоюзами, тем больше вероятность, что инициаторы реформы её пересмотрят".

Светлана Борей

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14.08.2018 09:50 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
11:50 Екб

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Прикамские коммунисты готовят пенсионный референдум. Профсоюзы и оппозиция остались в стороне
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