Павел Дацюк, Сергей Скуратов и Владимир Шахрин получили звание "Почетный гражданин Екатеринбурга"

Российский хоккеист Павел Дацюк, генеральный директор "Уральских авилиний" Сергей Скуратов и российский рок-музыкант, лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин стали почетными гражданами Екатеринбурга. Их кандидатуры были утверждены сегодня на специальной комиссии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Комиссию возглавлял временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Виктор Тестов. Также состав комиссии вошли депутаты гордумы, главы районов, глава администрации Александр Якоб и его заместители - Сергей Тушин и Алексей Кожемяко. Всего на это звание претендовали 24 человека.

Отметим, что это звание "Почетный гражданин города Екатеринбурга" – высшая степень признательности жителей города. Звание присваивается ежегодно за выдающиеся заслуги, получившие широкое общественное признание в городе и за его пределами. Церемония присвоения почетного звания состоится 16 августа.