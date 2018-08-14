Павел Дацюк, Сергей Скуратов и Владимир Шахрин получили звание "Почетный гражданин Екатеринбурга"

в этот день
14.08.18
11:45
В Екб.13:45
Минэкономразвития раскрыло план повышения тарифов ЖКХ: когда и на сколько
Падение рубля спровоцировало ажиотажный спрос на авиабилеты
СМИ: Поклонская вышла замуж в Крыму
Главное
Трамп подписал оборонный бюджет на $716 млрд с антироссийскими мерами

Тема дня
Трамп – всё ещё одиночка или уже буревестник смены элит? Нынешняя американская администрация готова поссориться буквально со всем миром во имя предвыборного лозунга "Америка превыше всего" (который прежде всего имеет экономическое измерение). И реализуется этот лозунг вопреки мнению о том, что Трамп в американских элитах "один в поле воин". 
14.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Ростсельмаш" пошел на новый рекорд Гиннесса Свыше 50 государств мира обрабатывают поля и собирают урожай при помощи агромашин "Ростсельмаша". Несмотря на санкции и геополитическую борьбу, комбайны и тракторы российского предприятия используют аграрии США, Канады, Аргентины, с прошлого года – Германии и Франции. А в России 80% хлеба убирается комбайнами "Ростсельмаш". На днях трактор предприятия установил рекорд "Самая большая площадь, засеянная на одном топливном баке". Корреспондент Накануне.RU побывал на легендарном заводе и увидел образцовое машиностроение России своими глазами.
14.08.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Кургане на трассе "Ауди" врезалась в фуру: четверо погибших, среди которых дети
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
Председатель Госдумы РФ заявил, что государственные пенсии в стране могут отменить
"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение поддержки Путина
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - активисты в Подмосковье вновь набросились на "мусорного" губернатора
Украина захватила российское судно "Механик Погодин"
В 63 года скончался депутат Госдумы Александр Коровников
"Ростех" предупредил о риске остановки концерна, в который входит "Курганмашзавод"
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 489

Павел Дацюк, Сергей Скуратов и Владимир Шахрин получили звание "Почетный гражданин Екатеринбурга"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Павел Дацюк Кубок мира (2016) | Фото: fhr.ru

Российский хоккеист Павел Дацюк, генеральный директор "Уральских авилиний" Сергей Скуратов и российский рок-музыкант, лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин стали почетными гражданами Екатеринбурга. Их кандидатуры были утверждены сегодня на специальной комиссии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.
Читайте также:

Комиссию возглавлял временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Виктор Тестов. Также состав комиссии вошли депутаты гордумы, главы районов, глава администрации Александр Якоб и его заместители - Сергей Тушин и Алексей Кожемяко. Всего на это звание претендовали 24 человека.

Отметим, что это звание "Почетный гражданин города Екатеринбурга" – высшая степень признательности жителей города. Звание присваивается ежегодно за выдающиеся заслуги, получившие широкое общественное признание в городе и за его пределами. Церемония присвоения почетного звания состоится 16 августа.

Другие новости по темам: Павел Дацюк, Сергей Скуратов, Владимир Шахрин, почетный гражданин, звание
14.08.2018 09:34 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:34 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Павел Дацюк, Сергей Скуратов и Владимир Шахрин получили звание "Почетный гражданин Екатеринбурга"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+