Еще один тюменец перешел на работу в Минстрой

В Главном управлении строительства Тюменской области назначен новый заместитель начальника. Пост занял Сергей Бауэр, возглавлявший управление Госстройнадзора по региону. Место стало вакантно после ухода экс-замначальника Андрея Басова в Министерство строительства и ЖКХ РФ, передает корреспондент Накануне.RU. Басов занял пост помощника министра строительства, бывшего губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Как сообщало Накануне.RU, главой административно-кадрового департамента Минстроя стала бывшая заместитель губернатора Тюменской области Татьяна Костарева, в Москву перебралась и пресс-секретарь Якушева Ольга Фролова.

14.08.2018 09:12 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU

11:12 Екб





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Еще один тюменец перешел на работу в Минстрой