Еще один тюменец перешел на работу в Минстрой

В Главном управлении строительства Тюменской области назначен новый заместитель начальника. Пост занял Сергей Бауэр, возглавлявший управление Госстройнадзора по региону. Место стало вакантно после ухода экс-замначальника Андрея Басова в Министерство строительства и ЖКХ РФ, передает корреспондент Накануне.RU.
Басов занял пост помощника министра строительства, бывшего губернатора Тюменской области Владимира Якушева.
Как сообщало Накануне.RU, главой административно-кадрового департамента Минстроя стала бывшая заместитель губернатора Тюменской области Татьяна Костарева, в Москву перебралась и пресс-секретарь Якушева Ольга Фролова.