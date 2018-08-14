Трамп подписал оборонный бюджет на $716 млрд с антироссийскими мерами

Президент США Дональд Трамп подписал самый большой за всю историю страны военный бюджет. На оборонные расходы в 2019 году государство потратит $716 млрд, сообщает пресс-служба Белого дома.

Новый бюджет направлен на увеличение числа военнослужащих на 15,6 тыс. человек. Кроме того, на 2,6% возрастет их денежное довольствие.

Документом предусмотрены меры, направленные на сдерживание России, Ирана и КНДР. Также предполагается продолжение оказания военной помощи Украине.

Напомним, в 2018 году общие военные расходы США составили около $700 млрд. Из них $4,6 млрд было предназначено на инициативу по поддержке союзников в Европе и странах НАТО, направленную на "сдерживание России".

Документ также предполагал выделение $350 млн на военную помощь Украине (половина суммы - после проведения реформы армии), еще $100 млн получили прибалтийские страны на противодействие российской агрессии.