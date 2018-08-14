"Напакостили – отвечайте за ошибки". Мэрия Екатеринбурга незаконно закрасила граффити на набережной

Федеральное агентство по рыболовству заявило, что администрация Екатеринбурга незаконно провела работы по покраске гранитной набережной. Об этом говорится в официальном документе, который опубликовал на странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Напомним, что набережную закрасили серой краской в начале июня перед ЧМ-2018, чтобы скрыть граффити. Это вызвало бурю критики со стороны местных жителей.

"Для мэрии Екатеринбурга настал момент расплаты. Я не готов простить товарищам из "серого дома" вред, нанесенный нашему городу. Напакостили – отвечайте за ошибки. Видать, не осталось в администрации никого компетентного, кто бы мог сообразить, что работы следовало согласовывать с другими структурами. Не подумали, что оттенки серого могут аукнуться муниципалитету", - написал Альшевских.

В официальном документе от Федерального агентства по рыболовству сказано, что все работы по покраске были выполнены без согласования и без разрешительных документов. Сейчас сотрудники отдела государственного контроля, охраны водных биологических ресурсов и среды обитания собирают необходимые материалы для принятия решения о наличии или отсутствии правонарушения со стороны мэрии.

Ранее пресс-секретарь администрации Анатолий Карманов заявлял Накануне.RU, что это временные меры на период ЧМ в городе, и после мундиаля краска будет удалена с набережной городского пруда. Сегодня рабочие планируют очистить гранитное ограждение от граффити с помощью пескоструйной машины. На эти нужды мэрия потратит около 500 тыс. руб.