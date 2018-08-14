Челябинский минздрав обязали профинансировать установку ограждения на территории поликлиники

Суд обязал министерство здравоохранения Челябинской области профинансировать установку ограждения на территории поликлиники в Вишневогорске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По периметру территории здания поликлиники отсутствует ограждение.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать ответственных принять меры, направленные на обеспечение безопасности и защищенности территории поликлиники. Суд требования удовлетворил – минздрав должен в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу произвести финансирование расходов на установку ограждения, а администрация районной больницы должна установить ограждение в течение одного месяца после финансирования расходов.