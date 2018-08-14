Свердловские коммунисты подготовили документы для регистрации региональной "референдумной" группы

Свердловские коммунисты провели собрание региональной инициативной группы по сбору подписей за проведение референдума по пенсионной "реформе". Напомним, ранее ЦИК одобрил три заявки на проведение референдума, в том числе от алтайской ячейки КПРФ. Теперь в 42 регионах РФ должны быть созданы и зарегистрированы аналогичные региональные подгруппы, их представители сформируют федеральную группу, которая, в свою очередь, предоставит не менее 2 млн подписей в поддержку плебисцита. Только в этом случае референдум будет назначен. Конкуренцию КПРФ составляют группы "Справедливой России" (победила заявка от кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова) и Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями из Московской области. Свердловская ячейка КПРФ сразу поддержала алтайских коллег, приступив к формированию региональной группы и сбору подписей.

Как пояснили Накануне.RU участники собрания свердловской региональной группы, для кворума надо было собрать 100 человек, и ранее первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев на своей странице в социальной сети заявил: "Необходимые 100 человек у нас есть, но лучше, если их будет больше. Так что любой житель области может с паспортом прийти и принять участие в собрании".

Организаторы не учли одного: среди пришедших были люди пенсионного возраста, которые не обратили внимания на последнее условие и пришли без документов. В результате мероприятие, начавшееся в 19.00, затянулось на три часа, пока собирали легитимный кворум.

За сам вопрос проголосовали за несколько минут, он звучит так же, как в заявке, одобренной ЦИК: "Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет) повышаться не должен?" Сегодня протокол собрания сдадут в Избирательную комиссию Свердловской области (ОИК) для регистрации инициативной группы.

Отметим, что свердловские коммунисты рассчитывали стать первыми при регистрации группы. Ивачев в соцсети написал, что "первая инициатива будет у КПРФ", поскольку по закону такая группа может быть в регионе только одна, а так как "Справедливая Россия" озаботилась этим вопросом позже, то коммунисты, по их мнению, успели первыми.

Но еще на прошлой неделе, 9 августа, в ОИК обратились уполномоченные представители региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума с ходатайством о регистрации. Они указали следующий вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум: "Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?" К ходатайству был приложен комплект всех необходимых документов, в том числе протокол собрания региональной подгруппы, список членов этой подгруппы и ее уполномоченных представителей из 117 человек.

Кто среди этих 117 граждан и какую политическую силу они представляют, не раскрывается, однако вопрос совпадает с одобренным ЦИК вариантом от Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями. В ОИК Накануне.RU пояснили, что называть фамилии членов группы нельзя на основании закона "О референдуме Российской Федерации", который защищает персональные данные организаторов подобных мероприятий.