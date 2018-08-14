В Госдуме предложили ограничить максимальную стоимость школьной формы

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил установить единую цену на школьную форму. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, стоимость формы для учеников младших классов должна быть установлена на уровне трех тысяч рублей. Форма для старшеклассников не может превышать четыре тысячи рублей.

Отметим, глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что рост цен, который произойдет из повышения НДС, не должен коснуться школьной формы.

В Госдуме подчеркивают, что одежда должна быть сшита из качественных материалов, чтобы школьники носили ее "как минимум полгода-год".

Напомним, ранее Роскачество отчиталось о проверке школьной формы. Ведомство выявило нарушения в 60% образцов в ходе проверки брюк. Были проверены 62 пары стоимостью от 500 до 3890 рублей.

В ведомстве посоветовали родителям выбирать изделия, в котором содержится 45% натуральных волокон.