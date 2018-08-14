Дзюба о возможном переходе в "Галатасарай": в Турцию я точно не поеду

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба прокомментировал слухи о своем скором переходе в чемпионат Турции. Форвард заявил, что он остается в Петербурге, передает корреспондент Накануне.RU.

В понедельник в ряде СМИ появилась информация, что Дзюба может перейти в "Галатасарай". Утверждалось, что переговоры по трансферу уже состоялись и прошли успешно.

Однако сам Артем все опроверг.

"Могу приоткрыть секрет: хотел уехать в Англию, но очередной агент меня "кинул". Понял, что российские агенты на 99% не совсем солидные люди. Это жизнь, я очень рад, что остался в "Зените", - приводит слова нападающего официальный сайт "сине-бело-голубых".

По его словам, у него был разговор с руководством и главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком.

"Если кто-то беспокоится, то в Турцию я точно не поеду. Еще раз говорю, что остаюсь в "Зените", - заверил Дзюба.

Напомним, российские болельщики признали Артема Дзюбу и вратаря Игоря Акинфеева лучшими игроками чемпионата мира по футболу-2018.