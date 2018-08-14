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В Екатеринбурге будут судить инспекторов ДПС за ложные сведения ДТП, в котором погиб человек
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Уфа, ДПС (2015) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух инспекторов ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, которые скрыли факт ДТП, чтобы не портить статистику. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в результате дорожного происшествия погиб велосипедист.
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В силу своих служебных обязанностей обвиняемые должны были доложить в дежурную часть о ДТП и оформить все необходимые документы, однако они этого не сделали.

Инцидент случился 29 августа 2017 г. на проезжей части съезда с улицы Московской на Объездную дорогу – автомобиль ВАЗ 21101 столкнулся с велосипедом. В результате ДТП велосипедист получил травмы головы и туловища, а менее чем через месяц скончался в больнице.

Отмечается, что сотрудники ДПС в тот же день прибыли на место происшествия, где находились его участники, а также имелись следы ДТП. Инспекторы составили ложную схему произошедшего, где указали об отсутствии факта ДТП. Кроме этого, обвиняемые отобрали у пострадавшего велосипедиста объяснения, согласно которым он получил травму не в результате ДТП. Все материалы дела были переданы в отдел полиции, а дело не возбудили за отсутствием события преступления.

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых также сообщил Накануне.RU, что инспекторам объявлено о неполном служебном соответствии за допущенные нарушения при оформлении аварии.

"Это самое суровое наказание в системе МВД. За ним следует только увольнение из органов внутренних дел. В случае, если в ходе предстоящего судебного разбирательства из-за тяжких последствий, наступивших в результате ДТП, их вина будет доказана, последуют более жесткие меры наказания, в том числе и возможная уголовная ответственность. Три их непосредственных руководителя по итогам проведенной служебной проверки привлечены к дисциплинарной ответственности за упущение профилактической работы с личным составом", - прокомментировал Горелых.

На данный момент уголовное дело в отношении сотрудников ДПС направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Санкция части 1 статьи 286 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Другие новости по темам: ДТП, ДПС, авария, суд, уголовное дело, велосипедист
14.08.2018 08:16 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:16 Екб

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В Екатеринбурге будут судить инспекторов ДПС за ложные сведения ДТП, в котором погиб человек
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