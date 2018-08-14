Вокруг Екатеринбурга могут построить пять заводов по переработке мусора

Вокруг Екатеринбурга могут создать пять заводов по переработке мусора. По словам заместителя главы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрея Корюкова, эти предприятия не будут визуально отличаться от обычных зданий, сообщил в программе "Открытая студия" на "41 канале", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Создание системы вывоза и использования бытовых отходов - один из наших приоритетов. Например, на Широкой речке уже существует завод по переработке мусора. До 60% отходов вовлекается обратно. Бытует мнение, что это место, где очень сильно пахнет, но завод будущего не будет отличаться от наших зданий и не будет пахнуть. Есть примеры в Вене и Корее, а мы будем создавать такие места в России", - добавил он.

По его словам, площадки будут построены в Арамиле, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске.