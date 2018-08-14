Григорий Тонких стал первым кандидатом на пост главы Миасса

На пост главы Миасса претендует первый кандидат. Пакет документов подал исполняющий обязанности главы города Григорий Тонких, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского собрания депутатов.

Напомним, 3 августа депутаты Миасса объявили новый конкурс по отбору кандидатур на пост главы города. Документы от претендентов будут принимать до 20 августа, сам конкурс пройдет 26 сентября.

Как ранее сообщило Накануне.RU, 5 июля депутаты сорвали выборы главы города. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов: 12 бюллетеней оказались испорчены, девять депутатов отдали голоса за Анатолия Лобко, двое - за Данилу Михеева. Для избрания кандидату нужно было набрать 14 голосов.

Должность главы города стала вакантной после отставки Геннадия Васькова. В отношении экс-главы возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". По версии следствия, в 2017 году в Миассе Васьков дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада. Васьков заключен под стражу.