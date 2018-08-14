В трех городах Южного Урала объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в ЕДДС.

"13 - 14 августа 2018 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", – говорится в сообщении.

Так, в Челябинске и Коркино НМУ объявлены до 11 часов 14 августа, а в Карабаше до 13 часов 14 августа. В городах прогнозируется слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия.