Водителя убитых в Центральноафриканской Республике журналистов поместили в тюрьму, передает РИА Новости.

Как пояснили в российском посольстве, это сделано, чтобы не подвергать его жизнь опасности, а также чтобы иметь доступ к нему в случае следственных действий.

Отмечается, что водитель проходит как свидетель по делу об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Он единственный, кто выжил при нападении.

Как сообщалось, журналисты приехали снимать документальный фильм о так называемой частной военной компании Вагнера. Фильм был заказан ЦУР, финансируемым Михаилом Ходорковским.

СКР собирался направить в Центральноафриканскую республику опытных специалистов ведомства для расследования. Пока неизвестно, когда следователи прибудут в страну.