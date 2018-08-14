Водитель машины, утонувшей в Каме вместе с двумя пассажирками, в момент аварии был пьян

Утверждено обвинение по делу жителя Пермского края, которому вменяют в вину смерть двух девушек, утонувших вместе с машиной в Каме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

В ходе следствия выяснилось, что во время злополучной поездки обвиняемый, ранее судимый за аналогичные преступления, был пьян.

Напомним, трагедия произошла рано утром 31 мая в Добрянке. "ВАЗ-2114", в которой находились водитель и две пассажирки, слетела с набережной в Каму. 34- и 36-летняя женщины погибли.