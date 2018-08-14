Следственный комитет считает, что пожар в общежитии Екатеринбурга не был криминальным

В Екатеринбурге Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в здании общежития. В результате ЧП есть погибший.

Напомним, возгорание произошло в понедельник в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома №184 по улице Восточной. По уточненным данным, здание принадлежит Уральскому оптико-механическому заводу.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, на место происшествия выезжали следователь районного отдела СКР, пожарные, МЧС и полиция. Был проведен осмотр, опрашиваются очевидцы, устанавливаются точные очаг и причины возгорания.

В следствии полагают, что пожар не носил криминального характера.

"По предварительным данным осмотра тела умершего и места происшествия, признаков того, что имели место противоправные действия со стороны третьих лиц, не имеется. При этом не исключается версия неосторожного обращения с огнем при курении", - отметили в ведомстве.

Напомним, свою проверку по факту пожара также ведет прокуратура.