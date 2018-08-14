СМИ: Без поддержки Трампа американские санкции работать не будут

Администрация президента США Дональда Трампа водит новые санкции против России в ответ на отравление в Солсбери.

Издание Bloomberg приветствует этот шаг. Однако, по мнению журналистов, ограничительные меры противоречат словам и поведению самого Трампа, который неоднократно хвалебно отзывался о Владимире Путине. "Можно высказать надежду, что в реальности стратегия США заключается в том, чтобы противостоять нападкам России. Но если президент не выступит во весь голос, никакое наказание не заставит Путина отступиться от своих планов", - говорится в статье.

Американское правительство уже предпринимало немало мер, чтобы противостоять России: принимало санкции после присоединения Крыма, утвердило отправку оборонных летальных вооружений на Украину, осуществило удар по сирийским военным объектам, выдворило российских дипломатов, привлекло к суду 13 россиян по обвинению в кибератаках. Кроме того, Вашингтон противостоит строительству Северного потока — 2. Как отмечают журналисты, важно, что многие из мер напрямую касаются приближённых Путина, ведущих финансовых институтов и крупных производств.

С другой стороны, признают авторы статьи, иногда администрация Трампа шла на попятную, когда конгресс уже принял какие-то меры, и это связано с взглядами самого президента. Кроме того, когда речь идёт о вмешательстве России в американские выборы, Трамп открыто встаёт на сторону Путина и выступает против американских разведслужб. Он также не желает признавать Россию врагом Америки, восхваляет сотрудничество с Россией по Сирии, критикует главных союзников США в Европе и отказывается раскрывать, о чём они говорили с Путиным в Хельсинки.

По мнению редколлегии Bloomberg, риторика Трампа подрывает санкции, которые оказывают значительное воздействие, только если их сопровождает очевидное моральное осуждение и международное содействие. И санкции по делу Скрипалей в особенности нуждаются в том, чтобы их поддержали. А если Россия в ближайшие месяцы не докажет, что закрыла свою программу химического и биологического оружия, то американской администрации нужно будет предпринять дополнительные меры наказания в её адрес, - советует издание.

"Задача Трампа — поддержать санкции с явным сигналом Путину, что США солидарны с нежеланием Европы проявлять терпимость к попыткам убийства людей на иностранной территории и другим проявлениям российской агрессии", — подытоживают журналисты Bloomberg, сообщает телеканал "RT".