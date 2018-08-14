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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
политика  |  комментариев: 1
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Александр Бузгалин: Володин подтвердил асоциальный курс власти Спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что из-за дефицита бюджета пенсии в России могут быть отменены полностью. На встрече с избирателями в Саратове Володину задали вопрос про пенсионную "реформу".
13.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
14.08.2018 04:03 Мск (06:03 Екб)
экономика | В России
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
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ЖКХ (2011) | Фото:1tv.ru

Минэкономразвития сообщило детали индексации тарифов ЖКХ в связи с повышением НДС.
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Повышение тарифов следует провести в 2019 году в два этапа. При этом, рост не должен превысить прогноз по инфляции. Как предполагается, тарифы частично вырастут с 1 января, чтобы предотвратить "негативные тарифные последствия". Размер повышения должен составить 1,7%. Как говорят в ведомстве, именно на столько вырастет совокупный платеж россиян за коммунальные услуги из-за роста НДС до 20%.

Второе повышение произойдет 1 июля. При этом индексация должна быть спланирована так, чтобы совокупный рост платы "оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию", сообщает РБК.

Напомним, повышение ставки НДС с 18 до 20% не коснется социально-значимых товаров и услуг – об этом неоднократно говорили члены Правительства и депутаты, поддержавшие увеличение налога. Но идея Минэка нарушает данные ранее обещания, так как расходы на ЖКУ занимают ощутимую долю в тратах домохозяйств. Как сообщало Накануне.RU, доля расходов на ЖКУ у россиян уже перешагнула психологическую отметку в 15%, она растет без оглядки на доходы, которые как раз демонстрируют обратную динамику. При этом получателей льгот на оплату коммуналки становится меньше.

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14.08.2018 04:03 Мск | Денис Линов
06:03 Екб

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Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
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