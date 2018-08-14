Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ

Минэкономразвития сообщило детали индексации тарифов ЖКХ в связи с повышением НДС.

Повышение тарифов следует провести в 2019 году в два этапа. При этом, рост не должен превысить прогноз по инфляции. Как предполагается, тарифы частично вырастут с 1 января, чтобы предотвратить "негативные тарифные последствия". Размер повышения должен составить 1,7%. Как говорят в ведомстве, именно на столько вырастет совокупный платеж россиян за коммунальные услуги из-за роста НДС до 20%.

Второе повышение произойдет 1 июля. При этом индексация должна быть спланирована так, чтобы совокупный рост платы "оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию", сообщает РБК.

Напомним, повышение ставки НДС с 18 до 20% не коснется социально-значимых товаров и услуг – об этом неоднократно говорили члены Правительства и депутаты, поддержавшие увеличение налога. Но идея Минэка нарушает данные ранее обещания, так как расходы на ЖКУ занимают ощутимую долю в тратах домохозяйств. Как сообщало Накануне.RU, доля расходов на ЖКУ у россиян уже перешагнула психологическую отметку в 15%, она растет без оглядки на доходы, которые как раз демонстрируют обратную динамику. При этом получателей льгот на оплату коммуналки становится меньше.