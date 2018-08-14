Специалисты сообщили, куда вкладывать деньги на фоне падения рубля

Курсы доллара и евро могут установить рекорды роста, однако это будет носить кратковременный характер, так как у правительства России и Центробанка есть все необходимые инструменты, чтобы избежать обвала рубля.

Пока национальная валюта слабеет, россиянам стоит подумать, как защитить свои сбережения от дальнейшего обесценения и какие траты стоит совершить сейчас, а какие отложить на потом.

Как сообщила заместитель директора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева, в настоящее время удачный период для получения ипотеки, так как в будущем ключевая ставка Банка России может вырасти из-за ослабления рубля, а вместе с ней и стоимость ипотеки.

Кроме того, могут подорожать импортные товары, а потому необходимые покупки нужно делать сейчас. Также вырастут и цены на авиабилеты, сообщает "Российская газета".

Как ранее сообщало Накануне.RU, изменчивая ситуация на российских финансовых рынках связана с возможными новыми антироссийскими санкциями со стороны США и негативной обстановкой на развивающихся рынках. Ограничительные меры в отношении России будут введены 22 августа.