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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
политика  |  комментариев: 1
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Александр Бузгалин: Володин подтвердил асоциальный курс власти Спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что из-за дефицита бюджета пенсии в России могут быть отменены полностью. На встрече с избирателями в Саратове Володину задали вопрос про пенсионную "реформу".
13.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
14.08.2018 03:35 Мск (05:35 Екб)
экономика | В России
В России может появиться новый налог
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фнс налоги налог деньги рубли (2016) | Фото:

Плата за негативное воздействие на окружающую среду может быть преобразована в экологический налог.
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Соответствующую поправку в Налоговый кодекс предложил Минфин. Документ разработан для включения в кодекс неналоговых платежей квазиналогового характера. В министерстве ранее сообщили о намерении провести анализ действующих неналоговых платежей. Те из них, которым присущи признаки налогов и сборов, предполагается регулировать в рамках НК, а по остальным сформировать закрытый перечень и установить единые правила регулирования в рамках отдельного законодательства.

Сейчас размер платы за негативное воздействие на экологию регулируется законом об охране окружающей среды. Он определяется исходя из объема или массы выбросов вредных веществ.

Как говорят в Минфине, анализ динамики поступлений такой платы в бюджет продемонстрировал неэффективность подобного механизма. Из-за этого на решение экологических проблем приходится выделять дополнительные средства из федерального и местного бюджета. В связи с этим в ведомстве считают уместным прибегнуть к опыту других стран и взимать оплату в виде налогового платежа.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2020 года, сообщает РИА "Новости".

Другие новости по темам: налог, экология
14.08.2018 03:35 Мск | Денис Линов
05:35 Екб

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В России может появиться новый налог
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