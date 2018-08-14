В России может появиться новый налог

Плата за негативное воздействие на окружающую среду может быть преобразована в экологический налог.

Соответствующую поправку в Налоговый кодекс предложил Минфин. Документ разработан для включения в кодекс неналоговых платежей квазиналогового характера. В министерстве ранее сообщили о намерении провести анализ действующих неналоговых платежей. Те из них, которым присущи признаки налогов и сборов, предполагается регулировать в рамках НК, а по остальным сформировать закрытый перечень и установить единые правила регулирования в рамках отдельного законодательства.

Сейчас размер платы за негативное воздействие на экологию регулируется законом об охране окружающей среды. Он определяется исходя из объема или массы выбросов вредных веществ.

Как говорят в Минфине, анализ динамики поступлений такой платы в бюджет продемонстрировал неэффективность подобного механизма. Из-за этого на решение экологических проблем приходится выделять дополнительные средства из федерального и местного бюджета. В связи с этим в ведомстве считают уместным прибегнуть к опыту других стран и взимать оплату в виде налогового платежа.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2020 года, сообщает РИА "Новости".