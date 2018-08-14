В дагестанском лагере растет число отравившихся детей

В детском спортивном лагере "Спартак" в Дагестане число отравившихся достигло 86 человек, среди них 83 ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, состояние больных оценивается как легкой и средней степени тяжести. В лагерь направлена рабочая группа для проведения эпидрасследования и организации комплекса противоэпидемических мероприятий.

По предварительным данным, причиной массового отравления стала пищевая токсикоинфекция, вызванная возбудителем сальмонеллеза. Уже известно, что продукты поставлялись в лагерь без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность. Также выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке, в том числе - нарушения температурного режима хранения продуктов.

В настоящее время деятельность лагеря приостановлена.

Ранее сообщалось о том, что в местную больницу обратились 73 ребенка.