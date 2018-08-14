Ким Чен Ын позвал президента Южной Кореи в Пхеньян

Новая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи состоится в сентябре.

Договоренность об этом достигнута на переговорах на высоком уровне, прошедших на северокорейской стороне демилитаризованной зоны Пханмунджом. Точная дата саммита пока неизвестна, однако как сообщается, он пройдет в Пхеньяне. Как говорится в совместном заявлении, стороны изучили ситуацию с осуществлением договоренностей, закрепленных в декларации по итогам первой встречи лидеров двух стран, сообщает Lenta.ru.

Ранее сообщалось о том, что в течение 2018 года возможно выполнить все формальности, которые бы привели к официальному окончанию Корейской войны. С 1953 года, когда на Корейском полуострове завершилась активная фаза боевых действий, договор о прекращении Корейской войны подписан не был, однако действует режим прекращения огня.