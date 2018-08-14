Адвокат: Степаненко не пускает Петросяна в его квартиру

В Хамовническом суде Москвы состоялось заседание по бракоразводному процессу Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Как сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин, Степаненко добивается передачи ей большей части недвижимости, а также всех картин и антиквариата, которые находятся в занимаемой артисткой квартире. По словам юриста, для раздела имущества необходимо произвести его опись и оценку, однако этому препятствует супруга юмориста, которая не пускает в квартиру судебного пристава.

Как отметил Жорин, недвижимость оформлена на Петросяна, который регулярно оплачивает счета за коммунальные услуги, сообщает Lenta.ru.

Как сообщало Накануне.RU, юмористы впервые прокомментировали свой развод, попросив не превращать его во всероссийский скандал.