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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
политика  |  комментариев: 1
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Александр Бузгалин: Володин подтвердил асоциальный курс власти Спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что из-за дефицита бюджета пенсии в России могут быть отменены полностью. На встрече с избирателями в Саратове Володину задали вопрос про пенсионную "реформу".
13.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
14.08.2018 01:09 Мск (03:09 Екб)
общество | В России
Адвокат: Степаненко не пускает Петросяна в его квартиру
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Елена Степаненко (2018) | Фото:instagram.com/petrosyanevgeny

В Хамовническом суде Москвы состоялось заседание по бракоразводному процессу Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
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Как сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин, Степаненко добивается передачи ей большей части недвижимости, а также всех картин и антиквариата, которые находятся в занимаемой артисткой квартире. По словам юриста, для раздела имущества необходимо произвести его опись и оценку, однако этому препятствует супруга юмориста, которая не пускает в квартиру судебного пристава.

Как отметил Жорин, недвижимость оформлена на Петросяна, который регулярно оплачивает счета за коммунальные услуги, сообщает Lenta.ru.

Как сообщало Накануне.RU, юмористы впервые прокомментировали свой развод, попросив не превращать его во всероссийский скандал.

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14.08.2018 01:09 Мск | Денис Линов
03:09 Екб

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Адвокат: Степаненко не пускает Петросяна в его квартиру
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