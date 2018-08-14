Газманов прокомментировал высказывание Вайкуле о нежелании выступать в Крыму

Народный артист России Олег Газманов, прибывший в Крым на гастроли, прокомментировал высказывание певицы Лаймы Вайкуле о нежелании ехать на полуостров, назвав его "некрасивым".

Газманов предположил, что на Вайкуле может оказываться "какое-то давление". "Она пытается сделать фестиваль взамен "Новой волны", и Бог ей судья", - сообщил артист.

Газманов выступит с концертами в Феодосии, Ялте и Евпатории, после чего отдохнет на полуострове.

Также певец записал несколько аудиоприветствий в новом аэропорту Симферополя, которые будут транслироваться для пассажиров в залах воздушной гавани, сообщает "Российская газета".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Вайкуле перед концертом в Одессе заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар ей не предложили.