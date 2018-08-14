Стала известна причина смерти члена клуба "Что? Где? Когда?"

Знаменитый участник телеигры "Что? Где? Когда?" Михаил Басс скончался от острого лейкоза.

Как сообщила участница клуба Ирина Гандилян, Басс около месяца провел в иерусалимской клинике. "Не могу поверить, не могу простить себе, что не нашла времени повидаться за этот месяц, когда Миша лечился в Израиле. Светлая память. Мои соболезнования родным и близким", — написала Гандилян на своей странице в Facebook.

Ранее родственники Басса сообщили, что биолог скончался 12 августа. Ему было 48 лет. В 1990 году Басс попал в команду знатоков "Что? Где? Когда?". Вскоре он стал обладателем титула "Бессмертный член клуба", сообщает Lenta.ru.