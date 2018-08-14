РСПП попросил Путина вмешаться в ситуацию об изъятии сверхдоходов у компаний

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) написал письмо Владимиру Путину.

В нем излагается позиция по поводу идеи помощника президента России Андрея Белоусова изымать в пользу государства сверхдоходы ряда российских предприятий. Как считают в организации, инициатива отрицательным образом скажется на инвестиционной привлекательности страны. Как говорится в письме, российские компании, у которых предлагается изымать сверхдоходы, действуют в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках. При этом конкуренты не затронуты санкциями, не подвергаются налогообложению сверхдоходов, а существуют "в условиях стабильных налоговых режимов с умеренными ставками роялти".

Кроме того, инициатива противоречит недавним заявлениям правительства о том, что повышение налогов в 2019–2024 годах будет ограничиваться только ростом НДС с 18% до 20%.

Как говорится в письме, выполнение инициативы негативно скажется на финансовых рынках - акции компаний, у которых предложено изымать сверхдоходы, уже упали в цене. По данным РСПП, "разовое" снижение капитализации российского фондового рынка может составить до 3 трлн руб. Кроме этого, многие компании являются градообразующими и проводят в регионах присутствия крупные социальные программы.

Организация просит Путина поддержать позицию РСПП в том, что идея об изъятии сверхдоходов может привести к негативным последствиям для развития наиболее конкурентоспособных предприятий и достижения стратегических целей национальной экономики. Также союз просит Путина дать поручение о привлечении к дискуссии представителей деловых кругов и сами компании, затронутые данным предложением, сообщает РБК.

Напомним, Белоусов заявил о возможности изъятия 513,7 млрд руб. Основная часть приходится на "Норильский никель" (114 млрд руб.), АЛРОСА (67,3 млрд руб.), СИБУР (65,2 млрд руб.), "Полюс Золото" (58,2 млрд руб.).

Как сообщалось ранее, металлургические и химические компании, у которых помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изъять сверхдоходы для исполнения "майских указов", потеряли почти 400 млрд руб.