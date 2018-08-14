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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
политика  |  комментариев: 1
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Александр Бузгалин: Володин подтвердил асоциальный курс власти Спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что из-за дефицита бюджета пенсии в России могут быть отменены полностью. На встрече с избирателями в Саратове Володину задали вопрос про пенсионную "реформу".
13.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
14.08.2018 00:22 Мск (02:22 Екб)
экономика | В России
РСПП попросил Путина вмешаться в ситуацию об изъятии сверхдоходов у компаний
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рубли, деньги, купюры (2012) | Фото: ГУ МВД России пог. Москве

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) написал письмо Владимиру Путину.
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В нем излагается позиция по поводу идеи помощника президента России Андрея Белоусова изымать в пользу государства сверхдоходы ряда российских предприятий. Как считают в организации, инициатива отрицательным образом скажется на инвестиционной привлекательности страны. Как говорится в письме, российские компании, у которых предлагается изымать сверхдоходы, действуют в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках. При этом конкуренты не затронуты санкциями, не подвергаются налогообложению сверхдоходов, а существуют "в условиях стабильных налоговых режимов с умеренными ставками роялти".

Кроме того, инициатива противоречит недавним заявлениям правительства о том, что повышение налогов в 2019–2024 годах будет ограничиваться только ростом НДС с 18% до 20%.

Как говорится в письме, выполнение инициативы негативно скажется на финансовых рынках - акции компаний, у которых предложено изымать сверхдоходы, уже упали в цене. По данным РСПП, "разовое" снижение капитализации российского фондового рынка может составить до 3 трлн руб. Кроме этого, многие компании являются градообразующими и проводят в регионах присутствия крупные социальные программы.

Организация просит Путина поддержать позицию РСПП в том, что идея об изъятии сверхдоходов может привести к негативным последствиям для развития наиболее конкурентоспособных предприятий и достижения стратегических целей национальной экономики. Также союз просит Путина дать поручение о привлечении к дискуссии представителей деловых кругов и сами компании, затронутые данным предложением, сообщает РБК.

Напомним, Белоусов заявил о возможности изъятия 513,7 млрд руб. Основная часть приходится на "Норильский никель" (114 млрд руб.), АЛРОСА (67,3 млрд руб.), СИБУР (65,2 млрд руб.), "Полюс Золото" (58,2 млрд руб.).

Как сообщалось ранее, металлургические и химические компании, у которых помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изъять сверхдоходы для исполнения "майских указов", потеряли почти 400 млрд руб.

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14.08.2018 00:22 Мск | Денис Линов
02:22 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.08.2018 14:03 Мск
11 богатейших людей России за день потеряли $3,1 млрд из-за "списка Белоусова"

Ранее 13.08.2018 01:18 Мск
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РСПП попросил Путина вмешаться в ситуацию об изъятии сверхдоходов у компаний
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