В прокуратуре назвали предварительную версию пожара в екатеринбургском общежитии

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проводит проверку в связи с пожаром в общежитии, в результате которого погиб один человек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, сегодня возгорание произошло в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома №184 по улице Восточной. Ранее здание принадлежало Уральскому оптико-механическому заводу, но позже перешло во владение к муниципалитету.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в качестве предварительной версии случившегося называется неосторожное обращение с огнём.

В ходе надзорных мероприятий планируется дать оценку соблюдению противопожарного законодательства при эксплуатации многоквартирного дома.