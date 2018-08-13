Жириновский намерен зарегистрировать новое название ЛДПР

Владимир Жириновский заявил о намерении зарегистрировать новое название возглавляемой им ЛДПР.

При этом, как передаёт "РИА Новости", в таком случае предполагается не отказ от ныне действующего названия, а всего лишь придание ещё одного значения первым двум буквам аббревиатуры.

"Либерально-демократическая партия — это первое название, — сказал политик в эфире радиостанции "Говорит Москва". — Сейчас мы даём ещё одну регистрацию третьего названия партии — Легендарная державная партия России, чтобы сохранить аббревиатуру. Во всех трёх случаях — ЛДПР, а расшифровка разная".