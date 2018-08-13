В Каменске-Уральском задержан подозреваемый в поножовщине в магазине

Сотрудники уголовного розыска каменск-уральского ОВД задержали "по горячим следам" подозреваемого в поножовщине в магазине. Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, инцидент произошёл вчера вечером. Жертвами злоумышленика стали два человека.

По словам Горелых, задержанный оказался местным жителем 1986 года рождения, проживающим поблизости от места происшествия.

"Он взят под стражу, с ним проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, — рассказал представитель полиции. — Его уже опознала женщина-продавец торговой точки, где произошло ЧП".

Горелых также отметил, что задержанный и ранее имел проблемы с законом, вплоть до судимости за незаконный оборот оружия, грабёж и хулиганства. Наказание мужчина отбывал в ивдельской колонии, из которой вышел в 2007 году. До этого проходил курс лечения в психиатрической больнице.

На данный момент главная версия о причинах совершённого злоумышленником преступления носит бытовой характер, точный мотив выясняется полицейскими совместно с сотрудниками Следственного комитета. У задержанного обнаружены и изъяты орудие преступление и другие вещественные доказательства. По месту его жительства идёт обыск.