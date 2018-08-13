В Каменске-Уральском задержан подозреваемый в поножовщине в магазине

в этот день
13.08.18
20:43
В Екб.22:43
СМИ: Поклонская вышла замуж в Крыму
Председатель Госдумы РФ заявил, что пенсии могут вообще отменить
СМИ сообщили о плане Дерипаски передать ВТБ часть акций En+
Главное
11 богатейших людей России за день потеряли $3,1 миллиарда из-за "списка Белоусова"

Тема дня
Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Александр Бузгалин: Володин подтвердил асоциальный курс власти Спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что из-за дефицита бюджета пенсии в России могут быть отменены полностью. На встрече с избирателями в Саратове Володину задали вопрос про пенсионную "реформу".
13.08.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение поддержки Путина
Украина захватила российское судно "Механик Погодин"
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - активисты в Подмосковье вновь набросились на "мусорного" губернатора
В 63 года скончался депутат Госдумы Александр Коровников
"Ростех" предупредил о риске остановки концерна, в который входит "Курганмашзавод"
Ветеран из Хабаровска через суд требует с Чубайса 15 млн
В Казахстане исключили размещение военных баз США на Каспии
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 442

В Каменске-Уральском задержан подозреваемый в поножовщине в магазине
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

подросток, нож (2016) | Фото: facebook.com

Сотрудники уголовного розыска каменск-уральского ОВД задержали "по горячим следам" подозреваемого в поножовщине в магазине. Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, инцидент произошёл вчера вечером. Жертвами злоумышленика стали два человека.

По словам Горелых, задержанный оказался местным жителем 1986 года рождения, проживающим поблизости от места происшествия.

"Он взят под стражу, с ним проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, — рассказал представитель полиции. — Его уже опознала женщина-продавец торговой точки, где произошло ЧП".

Горелых также отметил, что задержанный и ранее имел проблемы с законом, вплоть до судимости за незаконный оборот оружия, грабёж и хулиганства. Наказание мужчина отбывал в ивдельской колонии, из которой вышел в 2007 году. До этого проходил курс лечения в психиатрической больнице.

На данный момент главная версия о причинах совершённого злоумышленником преступления носит бытовой характер, точный мотив выясняется полицейскими совместно с сотрудниками Следственного комитета. У задержанного обнаружены и изъяты орудие преступление и другие вещественные доказательства. По месту его жительства идёт обыск.

Другие новости по темам: Каменск-Уральский, поножовщина, убийство, магазин
13.08.2018 19:20 Мск | Каменск-Уральский | Георгий Малания
21:20 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.08.2018 10:38 Мск
В уральском магазине неизвестный устроил поножовщину: убиты двое








Добавить комментарий:

В Каменске-Уральском задержан подозреваемый в поножовщине в магазине
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+