Эрдоган: США пытаются нанести удар в спину Турции

Вашингтон пытается нанести "удар в спину" Анкаре, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на X конференции турецких послов в столице страны.

Как передаёт "Интерфакс", он подчеркнул, что, с одной стороны, Штаты действуют как стратегический партнёр, а с другой — "стреляют пулями по ногам" своего союзника по НАТО.

"Разве такие вещи допустимы?" — сказал Эрдоган во время своего выступления.

По его словам, нынешнее давление на Турцию связано с её независимой политикой и нацелено на принуждение Анкары к отказу от защиты собственных интересов.

При этом турецкий лидер призвал своих сограждан не беспокоиться, отметив, что экономика страны останется "цельной и сильной".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, отношения между Турцией и США обострились в очередной раз после неудачных переговоров о судьбе задержанного в республике американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в связях с террористами. Вашингтон ввёл санкции в отношении главы Минюста и министра внутренних дел Турции, обосновав это тем, что они якобы играли "ведущую роль в задержании и аресте" церковнослужителя. Комментируя данную ситуацию, Эрдоган заявил, что Штаты могут потерять союзника в лице Анкары.

Кроме того, ранее стало известно о намерении Анкары заменить доллар на национальные валюты стран-партнёров.