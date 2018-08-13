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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
политика  |  комментариев: 1
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Александр Бузгалин: Володин подтвердил асоциальный курс власти Спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что из-за дефицита бюджета пенсии в России могут быть отменены полностью. На встрече с избирателями в Саратове Володину задали вопрос про пенсионную "реформу".
13.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
13.08.2018 18:27 Мск (20:27 Екб)
политика
Саакашвили назвал Порошенко "дебилом", которого интересуют только деньги
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Михаил Саакашвили, Украина, суд (2017) | Фото: unian.net

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал украинского президента Петра Порошенко "дебилом". Так он прокомментировал слова Порошенко, якобы сказанные какому-то американскому другу, что Саакашвили нюхает кокаин.
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"Он точно знает, что я никаких наркотиков не употребляю. У меня в тюрьме кровь три раза брали", – сказал Саакашвили.

По его словам, "Порошенко – президент-сплетник. Верит в то, о чем врет".

Он отметил, что не считает его своим врагом, "это мелкий бессарабский барыга".

"Вся политика Порошенко – это "купи-продай". Вся его политика – это торговля людьми, уголовными делами, интересами страны", – подчеркнул экс-губернатор.

Когда Порошенко учился в Институте международных отношений КНУ им. Шевченко, его интересовали только деньги, заявил Саакашвили, учившийся с ним тогда же.

"Он не учился, а зарабатывал. И не отличался чистоплотностью в бизнесе, обманывал и "кидал" людей", - вспоминает Саакашвили.

По его мнению, Порошенко также готов пожертвовать частью территории для победы на выборах, "лишь бы удержаться у корыта".

"Он уголовный преступник, ответственный за смерти многих тысяч людей в "котлах", из-за бедности, в эмиграции", – заявил Саакашвили изданию "Страна.ua".

Ранее он неоднократно резко высказывался о Порошенко, а в феврале, после своей депортации с Украины, пообещал отправить его в тюрьму.

Саакашвили, Порошенко, коллаж (2014)|Фото:

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13.08.2018 18:27 Мск | Евгений Чернышёв
20:27 Екб

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Саакашвили назвал Порошенко "дебилом", которого интересуют только деньги
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