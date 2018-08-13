Саакашвили назвал Порошенко "дебилом", которого интересуют только деньги

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал украинского президента Петра Порошенко "дебилом". Так он прокомментировал слова Порошенко, якобы сказанные какому-то американскому другу, что Саакашвили нюхает кокаин.

"Он точно знает, что я никаких наркотиков не употребляю. У меня в тюрьме кровь три раза брали", – сказал Саакашвили.

По его словам, "Порошенко – президент-сплетник. Верит в то, о чем врет".

Он отметил, что не считает его своим врагом, "это мелкий бессарабский барыга".

"Вся политика Порошенко – это "купи-продай". Вся его политика – это торговля людьми, уголовными делами, интересами страны", – подчеркнул экс-губернатор.

Когда Порошенко учился в Институте международных отношений КНУ им. Шевченко, его интересовали только деньги, заявил Саакашвили, учившийся с ним тогда же.

"Он не учился, а зарабатывал. И не отличался чистоплотностью в бизнесе, обманывал и "кидал" людей", - вспоминает Саакашвили.

По его мнению, Порошенко также готов пожертвовать частью территории для победы на выборах, "лишь бы удержаться у корыта".

"Он уголовный преступник, ответственный за смерти многих тысяч людей в "котлах", из-за бедности, в эмиграции", – заявил Саакашвили изданию "Страна.ua".

Ранее он неоднократно резко высказывался о Порошенко, а в феврале, после своей депортации с Украины, пообещал отправить его в тюрьму.