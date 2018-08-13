Пользователи "Вконтакте" получат больше возможностей для приватности

Социальная сеть "Вконтакте" обеспечит полную приватность личных страниц пользователей, сообщил управляющий директор компании Андрей Рогозов.

По его словам, уже вводятся дополнительные меры, ограничивающие доступ к материалам пользователей. В частности, в прошлом была установлена приватность по умолчанию на альбомы с фотографиями, сохранёнными для личного пользования.

"В течение ближайших двух недель мы также уберём отображение списка людей, репостящих записи, сохранив эту функцию только для их авторов", — цитирует Рогозова агентство "Интерфакс".

Кроме того, по словам представителя "Вконтакте", в течение месяца будет подготовлена к запуску "самая важная реформа приватности за последние несколько лет" — введение возможности для пользователя соцсети сделать свой профиль полностью приватным, а открытым — только для "друзей".

Как пояснил Рогозов, планы компании связаны с данными статистики, показывающей рост числа уголовных дел за публикации в интернете.

"Пользователи ВКонтакте всё чаще становятся фигурантами подобных дел, — отметил он. — И нас это чрезвычайно беспокоит. Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям".