"Роснефть" в рамках Российской серии кольцевых гонок объявила о старте продаж нового топлива

Команда Lada Sport Rosneft одержала две победы в рамках пятого этапа Российской серии кольцевых гонок. Об этом сообщается на официальном сайте госкорпорации.

Мероприятие проходило на Подмосковной трассе Moscow Raceway.

Как отметили в "Роснефти", команда укрепила лидерство как в общекомандном, так и в личном зачётах соревнования благодаря выступлению пилота Михаила Митяева, который в течение двух дней оформил золотой дубль. Так, по итогам общекомандного зачёта было заработано 383 очка, и ещё 209 — в личном.

Кроме того, второе место в классе "Национальный" получил пилот Андрей Петухов.

Следующий этап Российской серии кольцевых гонок пройдёт 1-2 сентября в Сочи.

Кроме того, корпорация в рамках проводимых гоночных мероприятий объявила о старте продаж нового премиального высокооктанового топлива Pulsar-100, реализация которого началась на заправочных станциях "Роснефти" в московском регионе.

Как отмечается на сайте компании, уникальный состав топлива, существенно изменённый по сравнению с бензином АИ-98-К5, позволяет в полной мере раскрыть потенциал современных высокофорсированных двигателей и повысить эффективность их работы, а его использование способствует улучшению динамики автомобиля с высокофорсированным двигателем и повышает показатели мощности и крутящегося момента мотора.