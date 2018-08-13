В Париже скончался египетский марксист Самир Амин. Он поддерживал создание БРИКС, уход от доллара, и призывал Россию вернутся в социализм

В Париже в возрасте 86 лет скончался известный левый экономист египетский экономист Самир Амин, сообщает агентство Ahram.

По словам доктора экономических наук, профессора МГУ на кафедре политической экономии экономического факультета Александра Бузгалина, Самир Амин был сторонником идеи создания региональных экономических союзов вроде БРИКС, работал в Китае и консультировал китайское руководство, при этом был "большим другом России". В историю науки, по словам Бузгалина, он вошел как автор теории делинкинга ("de-linking") – теории взаимосвязей между странами Третьего и Первого мира, а также наряду с Иммануилом Валлерстайном считается автором мир-системного подхода. Однако в отличие от многих других ученых он умел соединять новейшие экономические теории с марксизмом.

"Он соединял в себе и марксизм и мир-системный анализ, чем существенно продвинул марксистскую теорию. Сумел показать специфику капитализма в периферийных странах, раскрыв механику взаимодействия с глобальной экономикой, стран где развивается глобальный капитал финансовый и стран, где осуществляется основная масса материального богатства – стран третьего мира. Он показал природу зависимости империалистической ренты от того, как действует закон стоимости в мировой экономике современной. Это огромный вклад в науку, он останется и будет работать на будущее", - рассказал Накануне.RU Бузгалин.

Прежде всего, по словам экономиста, в работах Самира Амина речь шла об изменениях правил игры: отказ от доминирования транснациональных корпораций как главных участников экономических отношений, изменений системы формирования цен на мировых рынках, отказ от зависимости от финансовых институтов стран "центра", отказ от доллара и евро. Также Самир Амин призывал к консолидации стран Третьего мира для противостояния странам "центра".

Он был один из активнейших участников и организаторов социальных движений в странах Третьего мира. Являлся одним из основателей и лидеров нескольких всемирных социальных форумов, которые проходили и в Латинской Америке и в Азии.

"Самир Амин очень много работал в Китае, где его очень уважали. Он консультировал китайских руководителей и был достаточно влиятельной фигурой в этой стране. Также он был большим другом России. Его книги переведены на русский язык, в том числе и те, что были посвящены судьбам России, где он писал, что ей нужно возвращаться на социалистическую траекторию", - говорит Бузгалин.