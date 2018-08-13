Актрису "Уральских пельменей" не допустили до выборов в гордуму Екатеринбурга

В Екатеринбурге Ленинский районный суд отменил регистрацию актрисы шоу "Уральские пельмени" Юлии Михалковой на выборах в гордуму. Об этом Накануне.RU сообщил глава городского избиркома Илья Захаров.

Иск был подан другим кандидатом по одномандатному округу №9, Казыхановым, куда и выдвигалась Михалкова.

Напомним, Юля Михалкова изъявляла желание стать министром культуры. Но, видимо, таких предложений ей никто не сделал. Затем она стала победительницей праймериз "ЕР" на выборах в Госдуму в 2016 году, однако, в финальный список кандидатов в депутаты, утвержденный на съезде, не вошла. Потом, по мнению экспертов, Михалкова переориентировалась на региональное заксобрание. В итоге пробует силы в гордуму Екатеринбурга.

"Юля-хохотуля" уже отметилась запоминающимися высказываниями относительно своей политической карьеры. Во время дебатов, отвечая на вопрос про фотосессию в стиле "ню", Михалкова заявила: "Вам нравится, как я выгляжу? Если я умею следить за собой, то я смогу помогать следить и за городом, и за областью, и за страной". А в реалити-шоу Максима Галкина "МаксимМаксим", отвечая на вопрос, какой закон она бы ввела, если бы стала депутатом, Михалкова заявила: "Естественно, меня интересует коррупция".