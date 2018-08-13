В Курганской области столкнулись два "Рено": двое погибли, трое пострадали

В аварии на федеральной трассе "Иртыш" в Шумихинском районе Курганской области погибли два человека, еще трое получили травмы.

ДТП произошло вечером 11 августа на 137 км трассы, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Водитель "Рено Флюенс" в результате ДТП от полученных трав скончался на месте аварии, его пассажирка получила травмы. Во втором автомобиле "Рено Дастер" травмировались водитель и ребенок 2017 года рождения, который находился на руках у матери. Женщина скончалась.

Минувшие выходные выдались одними из самых травмоопасных за период всего года - 12 августа также на трассе "Иртыш" в аварии погибли 4 человека, среди которых двое детей.