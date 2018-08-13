Челябинское УФАС включило московскую компанию в Реестр недобросовестных поставщиков из-за контракта на поставку спецодежды

УФАС включило в Реестр недобросовестных поставщиков московскую компанию из-за ненадлежащего исполнения контракта на поставку спецодежды для магнитогорского МП "Горторг", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Контракт на поставку спецодежды с начальной ценой 1,6 млн рублей был заключен с ООО "Стимул" в феврале 2018 года. Однако компания сначала поставила предприятию спецодежду не в полном объеме - без требующихся заказчику 150 костюмов повара и 1 костюма сварщика, а позже перестала поставлять одежду и отвечать на письма.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта. УФАС решило внести ООО "Стимул" в РНП. Теперь компания на протяжении двух лет не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках.