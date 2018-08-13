Сургутянин после ссоры с женой сжег три машины

Житель Сургута взят под стражу: он в порыве ссоры сжег три машины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

В полицию поступило сообщение о возгорании трех автомобилей на улице Югорская. Прибыв на место, силовики нашли и задержали человека, который причастен к случившемуся. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичного преступления и угрозу убийством 34-летний сургутянин.

Он рассказал, что после ссоры с женой не смог совладать с эмоциями и решил поджечь первые попавшиеся автомобили. Возбуждено уголовное дело. Сургутянин арестован.