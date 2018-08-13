На трассе в Зауралье водитель погиб при столкновении с деревом

13.08.2018 16:08 Мск | Михаил Белокрылов

18:08 Екб





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На трассе в Зауралье водитель погиб при столкновении с деревом