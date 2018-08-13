Глава Нового Уренгоя займется сториз и прямыми эфирами в Instagram

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз обзавелся аккаунтом в Instagram. Градоначальник пообещал, что соцсеть станет одним из способов обратной связи с горожанами, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее а соцсети вышел врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. На одном из совещаний с главами он посоветовал им использовать площадки соцсетей для контакта с жителями.

Глава Нового Уренгоя на призыв откликнулся. В пресс-службе мэрии сообщили, что глава города планирует публиковать в Instagram "сториз", опросы, транслировать прямые эфиры.

" Уверен, что такая форма взаимодействия с населением даст свои результаты. С появлением своей странички в одной из соцсетей я надеюсь на новый – простой и удобный – уровень общения с новоуренгойцами", - отметил Костогриз.

Свой аккаунт получила и мэрия города. В нем будет информация о городских событиях, анонсы мероприятий.