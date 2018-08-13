Глава Нового Уренгоя займется сториз и прямыми эфирами в Instagram

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз обзавелся аккаунтом в Instagram. Градоначальник пообещал, что соцсеть станет одним из способов обратной связи с горожанами, передает корреспондент Накануне.RU.
Ранее а соцсети вышел врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. На одном из совещаний с главами он посоветовал им использовать площадки соцсетей для контакта с жителями.
Глава Нового Уренгоя на призыв откликнулся. В пресс-службе мэрии сообщили, что глава города планирует публиковать в Instagram "сториз", опросы, транслировать прямые эфиры.
Прошедшие выходные для новоуренгойцев выдались активными. В городе состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника. Этот праздник стал поистине всенародным. Все больше людей посещают спортзалы, участвуют в спортивных фестивалях, занимаются зарядкой на свежем воздухе. Это здорово, ведь крепость духа и тела особенно важна на Крайнем Севере. Мы стремимся к тому, чтобы спорт был массовым, был доступен для каждого новоуренгойца. Порадовало, что накануне в «Звездный пришли давать нормы ГТО жители самого разного возраста – и пенсионеры, и молодежь, и подростки. Я призываю всех жителей Нового Уренгоя вести активный и здоровый образ жизни, равняться на лучших спортсменов, своих коллег, чтобы всем вместе отстаивать звание самого спортивного города на Ямале! #новыйуренгой #янао
" Уверен, что такая форма взаимодействия с населением даст свои результаты. С появлением своей странички в одной из соцсетей я надеюсь на новый – простой и удобный – уровень общения с новоуренгойцами", - отметил Костогриз.
Свой аккаунт получила и мэрия города. В нем будет информация о городских событиях, анонсы мероприятий.