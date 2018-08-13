В Киеве заявили, что Россия перебросила в Азовском море "Калибры"

Россия перебросила из Каспийского в Азовское море ракетные катера, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", которые перекрывают всю территорию Украины. Об этом заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По его данным, за последний год Россия существенно усилила свое военное присутствие в Азовском море, заведя туда около 60 боевых кораблей и катеров. Также он заявил, что у России есть "нацеленность на южные и восточные области" до Днепра.

Он также посетовал на то, что Украина обратилась к Западу с просьбой ввести санкции в отношении российских портов на Черном море, но пока безрезультатно.

Украина продолжает нагнетать атмосферу вокруг ситуации в Азовском море, которое якобы "заблокировала" Россия. При этом МИД Украины признал, что действия России в Азовском море законны.