Жители Югры выберут способ реализации нацпроектов

13-18 августа в Югре пройдут стратегические сессии, на которых власть, бизнес и активные граждане решат, как именно будут реализованы приоритетные нацпроекты. Задача сессий – выстроить командную работу в муниципалитетах, "перезагрузить" стратегическое мышление, выработать "коллективную" цель и пути её достижения, творческий подход в принятии управленческих решений, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.

В ходе сессий с учётом мнения общественности и экспертов выработают способы выполнения указан президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Перспективные будут включены в государственные и муниципальные программы. Первым на этот путь встал Сургутский район. Итоговые зональные стратегические сессии с участием губернатора Югры Натальи Комаровой пройдут в Нижневартовске, Сургуте, Югорске, Ханты-Мансийске.

Отметим, ранее Комарова и глава "Ростеха" Сергей Чемезов договорились о совместных разработке и внедрении современных технологий в нефтепереработке, развитии пищевой промышленности, образовании и других важных для округа сферах. Появятся совместные проекты и программы по развитию производств в нефтесервисе, нефтепереработке, авиационной промышленности, применения технологий глубокой переработки в пищепроме. Будут внедрены элементы цифровой образовательной среды, развитие здравоохранения, экологии и промышленного потенциала Приполярного Урала. Кроме того, основатели блокчейн-платформы Universa представили Югре свои проекты: умный регион, ChildTech, электронное портфолио школьника и планшет социального работника.