Литовский политик потребовал запретить Тимати въезд в Литву

Литовский депутат Лауринас Касчюнас призвал МИД страны внести российского рэпера Тимати, настоящее имя которого Тимур Юнусов, в список нежелательных лиц.

По его мнению, исполнитель имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.

Также депутат обвинил рэпера в том, что тот выступал в поддержку воссоединения Крыма с Россией, передает RT.

Напомним, Тимати присутствовал на инаугурации президента, которая прошла 7 мая. Ранее певец вступил в движение Putin Team.

Кроме того, Тимати поддерживает дружеские отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.